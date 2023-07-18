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Больше четверти месячной нормы осадков выпало в Москве менее чем за час

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Мощный ливень прошел в Москве во вторник, менее чем за час выпало до 23 мм осадков, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

"В период с 14:00 до 15:00 на город обрушились сверхинтенсивные осадки. В отдельных районах менее чем за час выпало свыше четверти нормы осадков", - говорится в сообщении.

По информации мэрии, самые сильные ливни были зафиксированы в Центральном (23 мм), Северо-Восточном (22 мм) и Северном (21 мм) административных округах.

"Порывы ветра на юге столицы достигали 20 м/сек, на северо-востоке - 15 м/сек", - отмечается в сообщении.

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В комплексе городского хозяйства заявили, что основной объем осадков уходит в ливневую сеть самотеком.

Бригады "Мосводостока" выполняют оперативную работу по открытию водоприемных решеток для беспрепятственного пропуска дождевой воды. При необходимости применяется специальная откачивающая техника.

Ранее в экстренных службах "Интерфаксу" сообщили, что по данным на 15:00, в Москве зафиксированы случаи подтопления двух десятков улиц в разных районах города. Порывами ветра повалено несколько десятков деревьев, есть поврежденные автомобили. Пострадавших в результате грозы, обрушившейся на Москву, нет.

Ранее заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что со второй половины дня вторника до утра среды в столице ожидаются дождь, местами сильный и с градом, гроза, порывы ветра могут достигать 17-20/сек, а ночью и в первой половине дня среды - до 25 м/сек.

Власти Москвы не исключают, что к утру среды в столице может выпасть порядка 40 мм осадков - это почти половина месячной нормы июля (84 мм).

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