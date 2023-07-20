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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Расписание нескольких "Аэроэкспрессов" во "Внуково" изменится в субботу

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Расписание нескольких рейсов "Аэроэкспрессов" в аэропорт "Внуково" скорректируют в субботу, 22 июля, в связи с подготовкой к запуску четвертой линии Московских центральных диаметров (МЦД-4, D4), сообщили в четверг в столичном департаменте транспорта.

"С 00:30 22 июля до 3:30 23 июля изменится расписание поездов на участке от Киевского вокзала до Апрелевки для подготовки к запуску D4 (...) Скорректировано расписание нескольких рейсов Аэроэкспрессов во Внуково. В период "окон" будут готовиться к запуску D4: модернизировать систему управления движением на участке от Апрелевки до Селятино", - говорится в сообщении в телеграм-канале департамента.

Кроме того, часть поездов будет отменена, а интервалы движения увеличат до часа. Часть поездов проследует с измененным набором остановок. Также скорректировано время отправления последних поездов - последний поезд с Киевского вокзала отправится в 23:47, сообщили в департаменте.

Внуково Аэроэкспресс МЦД-4 Москва
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