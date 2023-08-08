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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Космический центр в Филях должны достроить до конца 2023 года

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Основные работы по строительству Национального космического центра на территории Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени Хруничева в Филях планируется закончить в 2023 году, сообщил жителям Западного административного округа мэр Москвы Сергей Собянин.

Видеозапись встречи опубликовали в блоге мэра во вторник.

"Сегодня, вы видите, начали реконструкцию Хруничева, строить российский центр космический. Я надеюсь, что он будет в этом году уже в основном закончен, и будет такое первоклассное здание для российского космического центра", - сказал он.

По словам Собянина, в этом районе Москвы также планируется развитие смежной промышленной зоны. "Вся эта огромная промзона, которая сегодня полуброшена, будет перестроена. Часть будет построена под жилье программы реновации, но большая часть будет отдана под развитие высокотехнологичных предприятий", - отметил мэр.

Национальный космический центр строится на участке 6,9 гектара на территории ГКНПЦ им. Хруничева.

Сергей Собянин Москва Фили ГНКПЦ Хруничева
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