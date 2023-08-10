В Москве до конца года установят 250 зарядных станций для электромобилей

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - В Москве расширят общедоступную сеть зарядных станций для электромобилей и до конца 2023 года установят еще 250 новых общедоступных станций, сообщает портале мэра и правительства столицы.

Мэр города Сергей Собянин своим постановлением выделил на эти цели дополнительные средства.

По данным мэрии, за последние восемь лет количество зарегистрированных в столице электромобилей выросло примерно в 20 раз - с 235 в 2015 году до 4,6 тысяч в 2023 году. Развитие электротранспорта чиновники считают важнейшим фактором улучшения экологической ситуации в Москве.

"По оценкам, к 2030 году количество электромобилей в городе превысит 100 тысяч, что требует адекватного развития инфраструктуры для их эксплуатации и обслуживания, включая сеть электрозарядных станций (ЭЗС). Всего в Москве должно быть установлено более 11 тысяч зарядных станций, в том числе около 2,8 тысячи быстрых", - говорится в сообщении.

Сейчас в городе работает около 3,2 тысячи зарядных станций, из них 214 были установлены в рамках программы "Энергия Москвы" столичного Департамента транспорта. Остальные станции размещены в паркингах жилых комплексов, торговых и бизнес-центров, а также на других территориях ограниченного доступа.

Кроме того, в целях расширения использования электротранспорта город реализует ряд стимулирующих мер. В частности, владельцы электромобилей освобождены от уплаты транспортного налога. Также они имеют право бесплатно парковать свои транспортные средства в зонах платной парковки на улично-дорожной сети.