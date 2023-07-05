В Москве разработали зарядную станцию сразу для нескольких электромобилей

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В столице разработали зарядную станцию сразу для нескольких электромобилей; , сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Проект полностью отечественный - от компонентов до программного обеспечения", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

Станция может заряжать одновременно три электромобиля, в среднем от 10-20 до 40-60 минут. Разработка предназначена для установки на городских объектах, в спальных районах или коттеджных посёлках. Она оснащена защитой от утечки тока и кнопкой аварийной остановки заряда.

В год московское предприятие сможет изготавливать больше 500 таких устройств, сообщил мэр.

На территории Москвы выпуском электрозарядных станций занимаются несколько компаний. В рамках городской программы развития электротранспорта и зарядной инфраструктуры "Энергия Москвы" с 2020 года установлено 212 зарядных станций московских производителей. Всего на улицах города находятся свыше 400 ЭЗС.