Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:06

В Москве разработали зарядную станцию сразу для нескольких электромобилей

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В столице разработали зарядную станцию сразу для нескольких электромобилей; , сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Проект полностью отечественный - от компонентов до программного обеспечения", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

МоскваВ Москве парк такси и каршеринга пополнят 2000 электромобилей "Москвич"Читать подробнее

Станция может заряжать одновременно три электромобиля, в среднем от 10-20 до 40-60 минут. Разработка предназначена для установки на городских объектах, в спальных районах или коттеджных посёлках. Она оснащена защитой от утечки тока и кнопкой аварийной остановки заряда.

В год московское предприятие сможет изготавливать больше 500 таких устройств, сообщил мэр.

На территории Москвы выпуском электрозарядных станций занимаются несколько компаний. В рамках городской программы развития электротранспорта и зарядной инфраструктуры "Энергия Москвы" с 2020 года установлено 212 зарядных станций московских производителей. Всего на улицах города находятся свыше 400 ЭЗС.

Сергей Собянин Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Гроза ожидается в Москве после полудня

Гроза ожидается в Москве после полудня

В Москве откроется новый кинотеатр "Музейный"

Собянин сообщил о еще одной попытке атаки украинских беспилотников в Новой Москве и области

В московском метро спасли мужчину, упавшего под поезд на станции "Каширская"

Московский праздник выпускников пройдет в Парке Горького

Московский праздник выпускников пройдет в Парке Горького

Более 35% месячной нормы осадков выпало за неполные сутки в Москве

Более 35% месячной нормы осадков выпало за неполные сутки в Москве

Суд заочно приговорил Илью Красильщика к восьми годам колонии за фейки об армии

Движение пассажирских поездов на Павелецком направлении МЖД восстановлено

Движение поездов на станции Бирюлево-Товарная приостановлено из-за схода грузовых вагонов

Движение поездов на станции Бирюлево-Товарная приостановлено из-за схода грузовых вагонов

Почти 30% месячной нормы осадков выпало за ночь в Москве

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });