Шесть щенков кустарниковой собаки родились в Московском зоопарке

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В начале мая в столичном зоопарке родились шесть щенков кустарниковой собаки, сообщается на сайте мэра Москвы.

"Это уже четвертое потомство самца Вицли-Пуцли и самки Фреи", - говорится в сообщении.

""Кустарниковые собаки - стайные животные, они все время общаются, перекликаются и все делают вместе. Старшие щенки заботятся о маме и контролируют территорию - ходят по периметру вольера и следят за ситуацией вокруг", - цитирует официальный сайт столичной мэрии Светлану Акулову, генерального директора Московского зоопарка.

Кустарниковая собака занесена в Международную Красную книгу как вид, близкий к уязвимому положению. Популяция вида в природе, по оценкам специалистов, не превышает 18 тысяч особей.

"Исконная родина этих хищников - тропические леса и саванны Латинской Америки. Сегодня экологический баланс в этих регионах нарушен, звери лишаются естественной среды обитания и кормовой базы", - говорится в сообщении.