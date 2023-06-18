Алексей Фурсин: Москва приступила к созданию собственного киногорода

Глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы рассказал об экспорте высокотехнологичной продукции из столицы в условиях санкций

Алексей Фурсин Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин рассказал в интервью корреспонденту "Интерфакса" Юлии Гапоненко о том, что в столице начал формироваться масштабный кинокластер, который объединит всех участников фильмопроизводства, а также о том, рынки каких стран интересны предпринимателям Москвы для экспорта высокотехнологичной продукции

- Продолжает ли оказываться государственная поддержка кинотеатрам Москвы? В каком объеме? Помогает ли это кинотеатрам преодолеть кризис и продолжать работу?

- В этом году мы кинотеатрам Москвы не выделяли гранты. В прошлом году был большой запрос в связи с уходом зарубежных дистрибьютеров фильмов. Сейчас наш фокус связан с созданием и поддержкой полноценной инфраструктуры для создания нашего отечественного контента. То есть, студии, павильоны, целые кластеры, помощь в оборудовании, помощь в подготовке кадров. Мы считаем, что и кинотеатрам, и всей очень большой индустрии необходимо то, что мы делаем, то есть собраться вместе, чтобы ускорить создание качественного контента. Минкульт, Фонд кино, IVI дают средства на создание контента, сериального, полного метра. Мы всячески поддерживаем развитие инфраструктуры. Это даст возможность создать максимальное количество контента, который обеспечит показы в кинотеатрах, это то, что нужно кинотеатрам. Почему мы в прошлом году помогали? Потому что была нехватка выручки для содержания большой кинотеатральной сети, поэтому нужна была поддержка. Сейчас считаем, что очень много релизов, которые выходят. Важно качество, чтобы зритель туда шел. В этом видим свою задачу и поддержку. Москва приступила к формированию собственного масштабного кинокластера, который объединит всех участников фильмопроизводства. Совсем недавно президент России Владимир Путин подписал указ о передаче в собственность Москвы киностудии имени Горького. Она как раз станет его частью.

- Продолжает ли Москва поддерживать столичные компании на зарубежных маркетплейсах? Сколько столичным предпринимателям удалось заработать с момента запуска программ продвижения на международных площадках онлайн-торговли в 2019 году?

- С 2018 года по текущий момент в рамках поддержки онлайн-экспорта через зарубежные маркетплейсы предприниматели Москвы при поддержке Московского экспортного центра заключили контракты на сумму более 10,5 млрд рублей. Проект начинался буквально с одной площадки, тогда это была Alibaba, и первых аккаунтов для трех десятков компаний, которые выбрали размещение своей продукции на маркетплейсе.

Сейчас это уже 60 маркетплейсов, на 14 из них мы приобретаем бизнес-аккаунты для бизнеса. Бизнес-аккаунты — это упаковка товара, это его маркетинг, это его продвижение, что дает максимальные и быстрые эффекты для его реализации. И есть часть партнерских маркетплейсов, на которых точно так же предприниматели размещают (товары), и это дает охват практически всех страновых регионов, где необходимо представить продукты. Некоторые маркетплейсы не на одну страну, а сразу, допустим, на азиатский рынок, или на Латинскую Америку, или на Африку.

Начиная с 2018 года аккаунты на зарубежных маркетплейсах получили более 1 тыс. компаний. Экспортные поставки через площадки Tmall.com, Epinduo.com, Taobao.com и другие запустили производители пищевой продукции, косметики, текстиля и аксессуаров, товаров повседневного спроса. До конца года мы еще планируем пару сотен (бизнес-аккаунтов) выдать, в том числе на новых маркетплейсах, потому что сейчас рассматриваем еще варианты нескольких отраслевых маркетплейсов, и в первую очередь в тех странах, в которых мы меньше всего представлены.

За последний год МЭЦ увеличил количество площадок с покупателями в странах СНГ, Юго-Восточной Азии, запустил программы размещения на платформах Индии и Латинской Америки. Если в 2018 году поддержку получили 30 компаний Москвы на одном маркетплейсе, то в прошлом году город помог предпринимателям разместить уже более 200 аккаунтов более чем на 60 маркетплейсах. До конца 2023 года планируется запустить проекты еще на 8 площадках дружественных стран.

- Продолжается ли экспорт высокотехнологичной продукции из Москвы в условиях санкций? Поставки какой продукции осуществляются и в какие страны?

- С точки зрения высокотехнологичной продукции, основной запрос (на экспорт), как правило, на две вещи: первое — это программное обеспечение, совершенно разное, для автоматизации, для управления, работы с информацией, отдельные сервисы, которые нужны как бизнесу, так и государственным структурам. Там и видеоаналитика, распознавание лиц, то есть то, что наши программисты могут сделать хорошо. Второе – это различное оборудование, то есть высокотехнологичное, связанное с цифровизацией. Это могут быть устройства для умных домов, энергоэффективные лампы для различного освещения. Также различные фильтры, то есть все, что связано с одним из глобальных запросов на экологию, это дает запрос для многих предпринимателей, то есть открывает рынки.

В прошлом году столичные компании продолжили поставлять за рубеж высокотехнологичную продукцию: например, экспортные продажи реализовали производители оборудования для автомобильной промышленности и УФ-установок для обеззараживания воздуха, разработчики виртуальных лабораторий и роботизированных комплексов, поставщики ИТ-услуг и другие предприятия. География экспортных продаж охватывает страны Ближнего Востока, СНГ, Азию, Африку и другие регионы.

Самые открытые рынки – это рынки СНГ: Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, там максимальная активность присутствует. Сейчас предприниматели активно выходят на рынки Востока, Юго-Восточной Азии, это Китай, Индонезия, Индия. Стали интересны, то есть к этому раньше относились, скорее всего, как к второстепенному рынку, менее интересному, может быть, для нашего предпринимателя, сейчас это стало таким фокусом: это африканские и латинские страны. Поэтому появились запросы от бизнеса в том числе креативного, допустим, на экспорт контента в эти страны. К примеру, от представителей киноиндустрии большой запрос на Латинскую Америку именно с точки зрения трансляции, дистрибьюции фильмов и анимации.

- Ранее сообщалось о запуске Реестра стартапов и технологических компаний, для которых будут предусмотрены специальные меры поддержки. Есть ли уже желающие вступить в него?

- Да, желающие есть. У нас сейчас 20 заявок от московских компаний, как маленьких стартапов, так и технологических компаний. Это не мало для начала, поскольку под критерии включения в реестр подходит не любая компания. Сейчас мы рассматриваем заявки, компании предоставляют документы, потому что должны подтвердить критерии включения в реестр: это и наличие интеллектуальных прав, это наличие венчурных инвестиций, и также финансирование изобретений, НИОКРа под создание программного обеспечения.

Первые 20 компаний Москвы уже вошли в новый реестр, и мы продолжаем принимать заявки. В числе первых участников нового реестра разработчики программного обеспечения, решений в области виртуальной и дополненной реальности, анализа больших данных, платежных систем, производители светодиодной техники и другие.

Реестр стартапов и технологических компаний запущен в Москве 21 апреля. Условие участия – соответствие одному из трех требований: иметь патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы или свидетельства на программное обеспечение, выданные Роспатентом; а также инвестировать в исследования и разработки; привлекать венчурный капитал в развитие бизнеса.

- В каких международных выставках будут участвовать столичные предприятия в текущем году? В каких странах они пройдут?

- Среди стран - Вьетнам, Индонезия, Египет, Китай. У нас сформировано 37 бизнес-миссий и выставок на текущий год в общей сумме.

К этому моменту половину из них уже провели. Все они профильные, как правило, отраслевые. На сайте Московского экспортного центра мы разместили эти выставки, эти бизнес-миссии. Бизнес, который относится к этой сфере, допустим, IT-продукты, медицинское оборудование, они подают заявки в МЭЦ, и предоставляют документы для того, чтобы участвовать в этом мероприятии. Мы совместно с экспертным советом отбираем по критериям компании, и обеспечиваем их представление на этих выставках, на этих мероприятиях. Поэтому задача сейчас – охватить максимально весь дружественный страновой сектор для того, чтобы представить продукцию, услуги, контент наших московских предпринимателей. Потому что следующим этапом будет реверсные бизнес-миссии, когда в Москву будут приезжать представители бизнеса этих стран и вести переговоры. Наша задача в рамках этих мероприятий – обеспечить подготовку переговоров и их проведение. (Перед мероприятиями) идет достаточно плотная работа с выбором компаний, (осуществляются) договоренности с этими зарубежными компаниями, которые должны с ними встретиться. Все договоренности должны работать до проведения мероприятий.

В 2023 году МЭЦ планирует поддержать компании города на 15 международных мероприятиях. Продукция Москвы уже была представлена на выставках в ОАЭ, Турции, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Иране и Марокко. В экспозициях приняли участие производители продуктов питания, электроники, оборудования разного применения, медицинские компании и предприятия из сферы IT.

До конца текущего года предприятия Москвы примут участие в выставке косметики Beauty Eurasia в Турции, строительных материалов и оборудования The Big 5 Egypt в Египте, Fashion-индустрии China International Fashion Fair, которая пройдёт в Китае. МЭЦ также организует участие компаний в экспозициях детских товаров на выставке "Детство-2023" в Казахстане, инновационного оборудования на GITEX в Арабских Эмиратах, кинорынке Film Bazaar в Индии и других мероприятиях.