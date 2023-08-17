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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

Путин поручил закрепить в законах полное госфинансирование детской анимации

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил внести в законодательство изменения, предусматривающие полное госфинансирование производства и проката анимационных фильмов для детей и юношества, а также об установлении налоговой ставки по налогу на прибыль в размере 3% для российских анимационных студий.

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Это поручение в перечне, сформулированном после итогам посещения выставки "Развитие креативной экономики в России", опубликовано на сайте Кремля.

Правительству президент поручил при участии "Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов" обеспечить внесение изменений в законодательство, предусматривающих "полное государственное финансирование производства и проката анимационных фильмов для детей и юношества".

Кроме того, президент поручил обеспечить внесение в законодательство о налогах и сборах изменений, "предусматривающих установление налоговой ставки по налогу на прибыль организаций в размере 3% для российских организаций, осуществляющих производство и реализацию произведенной ими анимационной аудиовизуальной продукции".

Также правительству и АСИ поручено представить предложения по поддержке производителей товаров для детей, использующих в своей продукции образы героев произведений отечественной детской литературы и мультипликационных фильмов отечественных, в том числе по субсидированию части расходов на развитие производства таких товаров и использование указанных образов.

Поручения должны быть выполнены до 30 сентября 2023 года.

Владимир Путин АСИ
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