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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:19

В выходные изменится расписание на Курском и Рижском направлениях МЦД-2

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - 19 и 20 августа изменится расписание поездов на Курском и Рижском направлениях второй линии Московских центральных диаметров (МЦД-2, D2) в связи с подготовкой инфраструктуры на Площади трех вокзалов к запуску МЦД-4 в сентябре, сообщил городской Департамент транспорта.

Изменения планируются с 1:20 19 августа до 1:20 20 августа.

На обоих направлениях часть поездов отменят, часть проследует с отменой остановок. Интервалы движения поездов увеличат до часа. Часть поездов будет прибывать и отправляться укороченным маршрутом на Курском направлении от Царицыно, Перервы и Курского вокзала, а на Рижском направлении - от станции Стрешнево.

На центральном участке от Рижской до Курской интервалы движения увеличат от 20 минут до 1 часа, часть поездов также отменят.

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