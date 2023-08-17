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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:55

Путин и Собянин открыли движение по третьему Московскому центральному диаметру

Путин и Собянин открыли движение по третьему Московскому центральному диаметру
Фото: Кристина Кормилицына/TACC

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин дал старт пассажирскому движению по третьему Московскому центральному диаметру (МЦД-3).

На церемонии открытия, которая проходит в режиме видеоконференции, присутствовали мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и глава ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

Третья линия Московских центральных диаметров (МЦД-3) свяжет Зеленоградский административный округ Москвы и город Раменское, пролегая через территории Москвы и Московской области, соединит Ленинградское направление Октябрьской железной дороги и Рязанское направление Московской железной дороги.

Длина диаметра составит 85 км. Всего на маршруте будет 38 станций, на 14 из них будут пересадки на метро, МЦК и пригородные железнодорожные направления. МЦД-3 будет работать с 5:30 утра до 1:00 ночи, в часы пик поезда будут курсировать каждые 5-6 минут.

Жителям 24 районов Москвы с МЦД-3 станет удобнее пользоваться городским транспортом. Время в пути для жителей Москвы и Московской области сократится на 50%.

Владимир Путин МЦД-3 Москва
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