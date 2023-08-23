Расписание на Курском и Рижском направлениях МЦД-2 изменится с 26 по 28 августа

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - С 26 по 28 августа изменится расписание поездов на Курском и Рижском направлениях второй линии Московских центральных диаметров (МЦД-2, D2) ради подготовки инфраструктуры на Площади трех вокзалов к запуску МЦД-4, сообщил городской Департамент транспорта.

Изменения продлятся с 1:20 26 августа до 1:20 28 августа.

На обоих направлениях часть поездов отменят, часть проследует с отменой остановок. Интервалы движения поездов будут увеличены до 40 минут. Часть поездов будет прибывать и отправляться укороченным маршрутом на Курском направлении от Царицыно, Перервы и Курского вокзала, а на Рижском направлении - от станции Стрешнево.

На центральном участке от Рижской до Курской интервалы движения будут увеличены также до 40 минут, часть поездов отменят.