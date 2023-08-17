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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:55

Пять новых станций построят в центре Москвы в рамках создания МЦД-5

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Туннель протяженностью 12 км будет проложен под Москвой в рамках создания пятого Московского центрального диаметра (МЦД-5), на новом участке появятся пять станций, сообщил мэр города Сергей Собянин.

МоскваПутин и Собянин открыли движение по третьему Московскому центральному диаметруПутин и Собянин открыли движение по третьему Московскому центральному диаметруЧитать подробнее

"Мы в свое время обсуждали, думали реализовать его (МЦД-5 - ИФ) параллельно с МЦД-3 и МЦД-4, но все предпроектные решения показывали, что по действующей наземной инфраструктуре его запустить невозможно. Надо будет пройти под центром города 12 километров и соединить, соответственно, Ярославское и Павелецкое направление (...) Пять станций в центре Москвы, которые дополнительно еще будут построены", - сказал мэр во время церемонии запуска МЦД-3 с участием президента РФ Владимира Путина.

Собянин отметил, что Ярославское направление является самым загруженным и самым востребованным направлением. Соединение Ярославского и Павелецкого направлений, по словам мэра, "в значительной степени разгрузит центральные вокзалы Москвы и даст возможность проезда с севера на юг".

В пресс-службе столичной мэрии уточнили, что пятый диаметр свяжет подмосковные города Пушкино и Щелково на севере и Домодедово на юге, он будет длиной 89 км с 39 станциями. Планируется, что центральная часть МЦД-5 будет выполнена в подземном исполнении с пересадками на станции московского метро. Предполагается, что пятым диаметром будут пользоваться до 603 тыс. пассажиров в сутки.

Москва Сергей Собянин МЦД-5
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