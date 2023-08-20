Подтопление из-за ливня на площадке VK Stadium устранено

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Сбой в работе ливневой системы произошел на концертной площадке VK Stadium из-за сильного дождя в Москве, протечка устранена, с завтрашнего дня площадка будет работать в штатном режиме, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в пресс-службе VK Stadium.

"Произошел сбой в работе ливневой системы, с нарушением герметизации одной из труб. Ситуация была своевременно локализована, гости эвакуированы, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, протечка уже устранена, ведутся профилактические работы, с понедельника площадка заработает в штатном режиме.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что ливень пробил крышу концертного зала VK Stadium, вода залила сцену и танцпол. Из здания эвакуировали более тысячи человек.

В ряде районов Москвы прошел сильный дождь. Сообщалось, что менее чем за час местами выпало свыше 40% месячной нормы осадков. По данным центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до конца суток 20 августа в Москве ожидается ливень, град и ветер до 17 м/с.