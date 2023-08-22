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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

Следователи установили причастных к организации незаконной экскурсии по Неглинке

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Следователи московского управления СК установили лиц, причастных к организации незаконной экскурсии по подземной реке Неглинка, где погибли четыре человека, ряд лиц объявлены в розыск.

"В настоящее время следователи установили трех лиц, причастных к организации и проведению данной экскурсии, с одним из которых в настоящее время проводятся следственные действия в подразделении ведомства", - сообщили в пресс-службе ведомства.

"Кроме того, ряд лиц объявлен в розыск", - добавили там.

По данным следствия, в минувшее воскресенье гид-диггер повел в коллектор Неглинки группу из семи человек. Экскурсия закончилась гибелью четырех человек, включая несовершеннолетнюю, "судьба остальных на данный момент неизвестна". По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).

В ведомстве заявили, что в рамках расследования дела проведены обыски у лиц, осуществлявших продажу и предоставление услуг, опасных для жизни и здоровья граждан, в том числе несовершеннолетних.

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта, с которым работают следователи, меры пресечения в виде заключения под стражу, добавили в СК.

Неглинка Следственный комитет РФ
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