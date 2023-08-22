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Суд в Москве вынес приговор дезинсектору по делу об отравлении семьи арбузом

Суд в Москве вынес приговор дезинсектору по делу об отравлении семьи арбузом
Антон Котов в зале Пресненского районного суда. 2021 год.
Фото: АГН "Москва"

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Люблинский суд Москвы приговорил к пяти годам колонии общего режима Антона Котова – сотрудника компании, осуществлявшей дезинсекцию в магазине "Магнит", арбузом из которого отравилась семья москвичей, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Приговором суда Котову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщили в суде во вторник.

Кроме того, суд взыскал с осужденного 6 млн руб. по искам потерпевших о возмещении морального вреда.

До вступления приговора в законную силу Котов, находившийся ранее под запретом определенных действий, был взят под стражу.

Котов признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (часть 3 статьи 238 УК РФ).

9 сентября 2021 года из квартиры дома на Совхозной улице на Юго-Востоке Москвы в различные часовые промежутки в медучреждения столицы с признаками острой интоксикации были доставлены члены одной семьи: женщина, ее мать и несовершеннолетняя дочь. Несмотря на оказанную медицинскую помощь и реанимационные действия, спасти бабушку и подростка не удалось.

Как пояснили "Интерфаксу" в прокуратуре Москвы, согласно фабуле дела, "желая снизить объем своей работы, в нарушение условий договора, предусматривающих обязанность информировать представителей заказчика о мерах предосторожности по предупреждению отравления инсектицидами, запрета на обработку помещений без удаления из них пищевых продуктов либо их тщательного укрытия, Котов потребовал представителя магазина покинуть помещение и обработал торговый зал с находившейся в нем пищевой продукцией, в том числе арбузами без упаковки".

Котов не признал вину.

Москва
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