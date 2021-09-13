Задержан подозреваемый по делу о смертельном отравлении арбузом в Москве

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудник компании, участвовавший в дезинсекции в магазине "Магнит", задержан по делу о смертельном отравлении арбузом на юго-востоке Москвы, сообщила официальный представитель столичного главка следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

Как заявила Иванова в понедельник журналистам, 39-летний сотрудник частной компании, занимавшийся обеззараживанием помещений магазина, доставлен в подразделение СКР, где с ним проводятся следственные действия.

По ее словам, согласно предварительным выводам судебно-медицинских экспертиз, причиной смерти людей "является острое отравление химикатами".

"В настоящее время приоритетной версией следствия является: нарушение правил при проведении дезинсекции в сетевом продуктовом магазине", - сказала Иванова. Представитель СКР также добавила, что допрошены сотрудники компании, которые занимались дезинсекцией в "Магните", взяты образцы веществ, использовавшихся при данной процедуре.

Она отметила, что в магазине изъяты финансово-хозяйственная документация, биологические пробы продукции, смывы с поверхностей, пробы воздуха и воды. Кроме того, с участием специалистов были осмотрены квартиры дома, где проживали отравившиеся, изъяты пробы воды, воздуха, посуда, бытовая химия, лекарственные препараты, продукты питания, в том числе остатки арбуза.

"Назначено более 40 химических судебных экспертиз по объектам, изъятым в ходе осмотров места происшествия", - сказала Иванова.

9 сентября из квартиры дома на Совхозной улице в различные часовые промежутки в медучреждения столицы с признаками острой интоксикации были доставлены женщина, ее мать и несовершеннолетняя дочь. Несмотря на полный комплекс необходимой медицинской помощи и реанимационные действия, спасти бабушку и подростка не удалось.

По факту происшедшего расследуется уголовное дело, по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).

Ранее в понедельник столичное управление Роспотребнадзора сообщило, что использование вещества для дезинсекции - уничтожения насекомых, которое использовалось для обработки магазина, может быть причиной, из-за которой произошло отравление арбузом, приведшее к летальным исходам в Москве.

СМИ сообщали, что не пострадал в результате только глава семейства: мужчина был единственным, кто не ел арбуз. Арбуз был приобретен в магазине "Магнит". В пресс-службе сети сообщили, что "Магнит" выясняет обстоятельства случившегося и начинает внутреннее расследование. Позже в СМИ появилась информация о новых случаях отравления.