Аэропорты Москвы ограничивали прием рейсов в ночь на среду

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Московские аэропорты "Внуково", "Шереметьево", "Домодедово" и "Жуковский" ограничивали прием рейсов в ночь на среду из соображений безопасности, сообщили в Росавиации.

"Из-за ограничения использования воздушного пространства на запасные аэропорты ушло два самолета. Пассажиры указанных рейсов доставлены в аэропорты назначения", - сообщила представитель ведомства журналистам.

В настоящее время все четыре аэропорта работают штатно, отметила она.

Обслуживание рейсов во "Внуково" ограничивалось с 02:18 до 04:00 по московскому времени, уточнили в пресс-службе аэропорта. В "Домодедово" ограничения действовали с 02:24 до 03:58, сообщил представитель аэропорта.

В ночь со вторника на среду один беспилотник был сбит силами противовоздушной обороны в Можайском районе Подмосковья, второй попал в строящееся здание в районе "Москва-Сити", сообщил ранее мэр столицы Сергей Собянин.