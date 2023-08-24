Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

В Москве оштрафовали на 5 тыс. руб. фирму, из-за которой детей выселили из турецкого отеля

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Московская фирма, причастная к отправке детей на отдых в Турцию, которых потом выселили на улицу, оштрафована на 5 млн рублей, сообщили в Генпрокуратуре России в четверг.

"Мировой судья, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.51 КоАП РФ (нарушение законодательства РФ о туристской деятельности), назначил ООО "Колибри-ТУР МСК" штраф в размере 5 млн рублей", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что основанием для возбуждения дела стали результаты проверки, проведенной по поручению Генпрокуратуры России. "Установлено, что ООО "Колибри-ТУР МСК" не является туроператором, законными основаниями по реализации комплексных туров не обладает, разрешительной документации на оказание услуг детского отдыха не имеет", - отмечается в документе.

Фирма дистанционно заключила с законными представителями детей порядка 90 договоров на оказание услуг детского отдыха за границей. В итоге дети из разных регионов страны с сопровождающими лицами были отправлены на отдых в Кемер, но из-за неоплаченных ООО "Колибри-ТУР МСК" услуг в ночь на 2 августа были выселены из отеля.

"В дальнейшем все они вернулись домой за счет средств родителей и при помощи Генконсульства", - подчеркнули в надзорном ведомстве.

Там также сообщили, что прокуратура Москвы в суд направила исковое заявление о блокировке страниц интернет-сайта с рекламой аналогичных путевок на следующий год. Рассмотрение этого иска и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей), контролируются Генпрокуратурой.

Москва Турция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минтранс ждет запуска ВСМ между Москвой и Петербургом в 2028 году

Минтранс ждет запуска ВСМ между Москвой и Петербургом в 2028 году

Суд в РФ впервые оштрафовал Telegram за нарушение оборота персональных данных

Суд в РФ впервые оштрафовал Telegram за нарушение оборота персональных данных

Суд в Москве заочно приговорил Максима Каца к восьми годам за фейки про армию

Суд в Москве продлил арест журналиста WSJ Гершковича по делу о шпионаже

Суд в Москве продлил арест журналиста WSJ Гершковича по делу о шпионаже

Федеральный центр беспилотников в Москве к 2027 г. выпустит более 60 тыс. дронов

Федеральный центр беспилотников в Москве к 2027 г. выпустит более 60 тыс. дронов

Аэропорты Москвы ограничивали прием рейсов в ночь на среду

Несколько окон выбиты в двух пятиэтажках после падения БПЛА в "Москва-Сити"

Столичный парк "Зарядье" возобновил работу после временного закрытия

Суд в Москве вынес приговор дезинсектору по делу об отравлении семьи арбузом

Суд в Москве вынес приговор дезинсектору по делу об отравлении семьи арбузом

В парке "Зарядье" снова провели эвакуацию

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });