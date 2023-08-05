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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Москалькова привлекла СКР к проверке выселения из турецкого отеля детей из России

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила об обращении в Следственный комитет России с просьбой организовать проверку по факту недобросовестного оказания услуг туроператором, из-за действий которого российских детей выселили из отеля на турецком курорте Анталья.

"Чрезвычайно озабочена тем, что из-за недобросовестности российского туроператора - компании "Колибри-Тур МСК", наших детей выселили из лагеря в Анталье (...) обратилась в Следственный комитет России о проверке факта недобросовестного предоставления туристических услуг", - цитирует слова Москальковой ее телеграм-канал.

По ее словам, турецкий омбудсмен Шереф Малкоч выразил готовность оказать детям необходимую помощь.

По данным Москальковой, часть детей вернулась на родину: 44 - субботним рейсом в Москву и шесть - в Санкт-Петербург. Еще 18 из них должны вылететь в Москву в субботу вечером, часть детей по согласованию с родителями останется отдыхать в Турции с другими туроператорами.

Накануне ряд СМИ сообщил, что в Анталье около 90 российских детей были выселены из отеля в ночь на 2 августа из-за того, что обслуживающий их туроператор не оплатил проживание.

Турция Анталья Татьяна Москалькова СКР
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