В Минэкономразвития заявили, что "Колибри" не имела права вывозить детей за рубеж

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Компания "Колибри-тур МСК" не входит в единый федеральный реестр туроператоров, а значит не имела права вывозить организованные группы туристов за рубеж, прокомментировали в пресс-службе Минэкономразвития выселение российских детей из летнего лагеря в Турции.

Ведомство сообщает, что запросило информацию об инциденте у туркомпании, в генконсульстве России в Анталье и посольстве в Турции, а также в Ассоциации туроператоров России и Российском союзе туриндустрии.

7 августа сотрудники департамента развития туризма Минэкономразвития встретились с представителем компании "Колибри". "Для установления всех обстоятельств у представителя запрошена вся документация, касающаяся поездки, в том числе платежные документы", - подчеркнули в пресс-службе.

В Минэкономразвития планируют в рамках существующей межведомственной рабочей группы на ближайшем заседании подгруппы по безопасности и защите прав туристов "обсудить с турецкими коллегами - органами власти Турецкой Республики, ответственными за безопасность туристов, совместные действия для минимизации рисков возникновения подобных ситуаций".

Ведомство посоветовало тем, кто хочет выехать на отдых или отправить отдыхать детей, предварительно проверить "добросовестность компании", услугами которой они хотят воспользоваться. "Заключать договор следует только с организацией, входящей в единый федеральный реестр туроператоров. Проверить наличие компании в реестре можно на сайте Минэкономразвития России", - говорится в сообщении.

4 августа издание "Турдом" со ссылкой на мать одного из участников летнего детского лагеря сообщило, что в Кемере десятки детей из России были выселены из одного отеля, а затем их пообещали выселить и из другого за неуплату. Организаторы детского лагеря объяснили проблемы овербукингом и пообещали всех детей вернуть в Россию. Путевки в летний лагерь были куплены у "Колибри-тур МСК" на даты с 19 июля по 9 августа.

6 августа посольство России в Турции сообщило, что более 60 детей действительно вылетели в Россию 5 и 6 августа, но некоторым родителям пришлось покупать обратные билеты за свой счет. По данным дипмиссии, восемь детей решили приобрести путевки у другого туроператора и продолжить отдых.

Как сообщали в АТОР, организатор лагеря задолжал отелю в Турции, откуда выселили детей, $75 тысяч.