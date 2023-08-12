Все выселенные из отеля в Турции дети вернулись в Россию

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Все выселенные из лагеря "Колибри" в Кемере 2 августа дети вернулись в Россию, сообщает в субботу посольство РФ в Анкаре.

"Все дети, прибывшие в Турцию на отдых по линии "Колибри Тур" и размещенные в отелях города Кемер под контролем Генконсульства, вылетели в Россию", - говорится в сообщении.

Как отметили в дипмиссии, на протяжении недели посольство совместно с Генконсульством в Анталье продолжало предпринимать усилия по защите прав и интересов несовершеннолетних россиян, оказавшихся на территории Турции без опеки в результате недобросовестных действий компании "Колибри Тур".

Как уточнили в посольстве, "с 9 августа при спонсорской помощи ряда туристических компаний на безвозмездной основе обеспечено возвращение восьми несовершеннолетних детей в возрасте от 8 до 14 лет авиатранспортом в Москву и Санкт-Петербург".

Большинство детей, пострадавших из-за компании "Колибри Тур", вернулись в Россию на прошлой неделе.

Как сообщалось, 2 августа более 70 российских детей и вожатых были выселены из лагеря "Колибри" на курорте Кемер в Турции, хотя путевки они приобрели у организатора лагеря компании "Колибри-тур МСК" на отдых с 19 июля по 9 августа. Ночь ребята провели на улице, а затем их заселили в другой отель. Часть группы 5 и 6 августа досрочно вернулась в Россию, многим родителям пришлось покупать обратные билеты за свой счет.

По данным Ассоциации туроператоров России, организатор лагеря задолжал отелю в Турции, откуда выселили детей, $75 тыс.