Комплекс онкобольницы №62 в Сколково построят к 2025 году

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на строительстве лечебно-диагностического комплекса городской онкологической больницы № 62 в Сколково и сообщил, что комплекс откроют в 2025 году.

"Мы образовали в Москве пять онкологических центров, и по всем этим центрам ведется либо строительство новых зданий, либо реконструкция действующих старых помещений. В 62-й больнице на встрече с коллективом мы пообещали построить абсолютно новую с нуля больницу в Сколково, потому что на действующей площадке здания морально устарели, площадка сама не позволяет проводить какую-то масштабную реконструкцию", - сказал он.

По его словам, основной корпус построен на 60%, во вспомогательном корпусе начато строительство. "Я думаю, что в 2025 году одновременно будут запущены и новый корпус, и вспомогательные реанимационный корпус, так что 62-я больница, ее замечательный коллектив в 2025 году должны переехать в новый корпус", - добавил мэр.

В составе нового комплекса больницы № 62 будут открыты два современных корпуса общей площадью свыше 60 тысяч кв.м: амбулаторно-стационарный корпус на 525 коек и операционно-реанимационный корпус на 26 коек, говорится в материалах мэрии.