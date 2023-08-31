Аэропорт Пскова возобновил работу без ограничений

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Аэропорт Пскова с 7:00 мск четверга возобновил работу без ограничений, сообщила представитель Росавиации журналистам.

"Все аэропортовые службы и службы единой организации воздушного движения работают в штатном режиме", - сказала она.

Согласно расписанию псковского аэропорта, на четверг запланированы два рейса авиакомпании "Азимут" из Москвы и обратно.

Как сообщалось, в ночь на среду аэропорт Пскова был атакован беспилотниками, возник пожар. В среду аэропорт не работал.