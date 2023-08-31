Направлявшиеся в Москву 45 самолетов утром ушли на запасные аэродромы

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В Москве 45 прибывающих самолетов ушли на запасные аэродромы из-за того, что утром из соображений безопасности была ограничена работа аэропортов столичного авиаузла, сообщили в Росавиации.

"В качестве запасных были использованы аэропорты "Шереметьево", Санкт-Петербург, Самара, Казань, Ярославль и Нижний Новгород. В ближайшее время пассажиры данных рейсов будут доставлены в аэропорты назначения", - сказала представитель Росавиации.

Принимаются меры для приведения расписания полетов в соответствии с заявленным, добавила она.

По данным Росавиации, утром временно была ограничена работа аэропортов "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский".

В "Домодедово" ранее уточняли, что ограничения взлет и посадку действовали с 05:21 до 09:00.

Минобороны сообщило, что утром 31 августа ПВО сбила беспилотник над Воскресенским районом Подмосковья.