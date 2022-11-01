"Зеленый" стандарт строительства многоквартирных домов начал действовать в России

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - С 1 ноября в России начал действовать национальный стандарт "зеленого" строительства многоквартирных жилых домов, сообщает ДОМ.РФ.

Этот стандарт был разработан ДОМ.РФ совместно с Минстроем России, говорится в сообщении.

ГОСТ Р утвердили в сентябре 2022 года. Он включает в себя 81 критерий, из которых 37 - обязательные, 44 - добровольные. В стандарте указано десять категорий, в том числе класс энергоэффективности "А" и выше, наличие предчистовой отделки, инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями и другие, связанные с проектированием, строительством и эксплуатацией дома.

Критерии оцениваются в баллах. Максимально можно получить 163 балла, порог - 82 балла.

По итогам оценки будут выдаваться сертификаты соответствия экостандарту. Здания, получившие эти сертификаты, станут проектами устойчивого развития по постановлению правительства РФ. Центральным органом системы сертификации станет ДОМ.РФ. Оценивать объекты будут профильные аккредитованные эксперты.

"Ожидаем, что первые сертификаты будут выданы уже в начале 2023 года", - рассказала директор по устойчивому развитию ДОМ.РФ Марина Слуцкая.

В настоящее время проводится оценка пяти пилотных проектов в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Байкальске и Владивостоке.

Слуцкая добавила, что следует также рассмотреть вопрос о "зеленой" ипотеке и "зеленом" проектном финансировании.