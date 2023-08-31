В Москве на серой ветке метро произошел сбой из-за человека на путях

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Поезда Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы двигаются с задержками из-за человека на путях на южном участке ветки, сообщили в департаменте транспорта столицы.

"На южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии (9) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в сообщении.

Как уточнили в дептрансе, нет движения поездов от "Нагорной" до "Южной". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

Позднее в ведомстве сообщили, что движение на серой ветке восстановлено и вводится в график.

При этом информации о состоянии пассажира в департаменте не привели.