Погиб пассажир, упавший на рельсы на серой ветке московского метро

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Устранен сбой на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы после инцидента с пассажиром, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта в пятницу; как заявили в экстренных службах, мужчина, упавший на рельсы на серой ветке метро, скончался.

"Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии (9) осуществляется в соответствии с графиком", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что движение поездов на участке "Южная" - "Нагорная" было прервано из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

В экстренных службах "Интерфаксу" сообщили, что нештатная ситуация возникла на станции "Севастопольская", из-за этого отключалось напряжение контактного рельса.

"Спасти мужчину, упавшего на рельсы, не удалось", - уточнил собеседник агентства.