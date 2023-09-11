На салатовой ветке метро Москвы произошел инцидент с пассажиром

По этой причине на Люблинско-Дмитровской линии увеличивались интервалы движения поездов

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Интервалы движения поездов увеличены на южном участке Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена из-за человека на путях, сообщили в понедельник в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"На южном участке Люблинско-Дмитровской линии (10) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в сообщении.

Позднее в дептрансе сообщили, что движение на салатовой ветке столичного метро вводится в график.