На "зеленой" ветке московского метро произошел инцидент с пассажиром

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Инцидент с пассажиром произошел утром в воскресенье на Замоскворецкой линии метро Москвы, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"На северном участке Замоскворецкой линии (2) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в сообщении.

Информации о состоянии оказавшегося на рельсах пассажира не приводится.

Позже в ведомстве сообщили об устранении сбоя на Замоскворецкой линии московского метро и возобновлении движения по графику.