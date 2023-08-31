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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Собянин рассказал о создании объектов ПВО для защиты Москвы от беспилотников

Собянин рассказал о создании объектов ПВО для защиты Москвы от беспилотников
Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Москва совместно с министерством обороны многое делают для защиты столицы от беспилотников и терактов, в частности, строят новые ПВО за считанные недели, сообщил мэр Сергей Собянин.

"В прошлом году мы построили самую большую, самую мощную линию обороны для наших военных, которые воюют, работают в зоне СВО. В этом году мы многое сделали для обороны Москвы от беспилотников, от попыток терактов, которые предпринимают украинские власти практически ежедневно", - сказал Собянин в четверг в выступлении в день работников комплекса городского хозяйства Москвы.

Он рассказал, что когда Минобороны обратилось к властям Москвы о переустройстве позиций противовоздушной обороны, возник вопрос, за какое время это необходимо сделать.

"Меня спросили, это надо сделать за месяц? Я говорю, за сутки. И на протяжении последних нескольких недель мы действительно в течение суток по запросу министерства обороны создаем новые объекты ПВО. Иногда не успевает остыть асфальт, как работают уже ракеты, которые сбивают летящие беспилотники", - отметил он.

Собянин добавил, что в Орле еще не успели закончить обустройство аэропорта для перехватчиков, как уже позавчера один из вертолетов сбил беспилотник, который летел в сторону Москвы.

Сергей Собянин Минобороны ПВО Москва
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