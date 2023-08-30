Собянин сообщил о попытке массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении силами ПВО беспилотника в Рузском районе, летевшего к Москве.

"Сегодня ночью была предпринята попытка массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе. Один из БПЛА, направлявшийся к Москве, был уничтожен силами ПВО в Рузском районе", - написал Собянин в своем телеграм-канале в среду.

Он добавил, что предварительно пострадавших и разрушений нет, экстренные службы работают на месте произошедшего.