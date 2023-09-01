Что случилось этой ночью: пятница, 1 сентября

Повреждения в Курчатове после атаки БПЛА, в Южно-Сахалинске введен режим ЧС из-за ливня, Польша и Южная Корея проведут военные учения рядом с Калининградской областью

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Украинские дроны повредили административное здание и жилой дом в Курчатове, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Рядом с Люберцами Московской области пресечена попытка пролета беспилотника к Москве, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников написал в своем телеграм-канале об уничтожении неопознанного объекта в небе над регионом. Под Брянском средствами ПВО сбит украинский БПЛА самолетного типа, проинформировал глава региона Александр Богомаз.

- Власти Москвы совместно с Минобороны РФ совершенствуют систему ПВО столицы. По словам Собянина, новые объекты создаются ударными темпами - "иногда не успевает остыть асфальт, как работают уже ракеты, которые сбивают летящие беспилотники".

- Почти месячная норма осадков выпала за ночь в Южно-Сахалинске, введен режим ЧС. По данным мэра Сергея Надсадина, сильнее всего пострадал городской парк. Из-за ливня линейки, посвященные Дню знаний, и занятия во всех южно-сахалинских школах перенесены на 4 сентября.

- Польша и Южная Корея устроят "демонстрацию обороноспособности" рядом с Калининградской областью. Польский министр обороны Мариуш Блащак сообщил о подготовке к производству в стране корейской военной техники. Учения предоставят союзникам возможность "полюбоваться эффективностью корейской техники в руках польских экипажей", добавил он.

- Джо Байден не планирует встречаться с Си Цзиньпином на саммите G20 в Дели. При этом президент США выразил надежду, что председатель КНР приедет на встречу "Большой двадцатки". В китайском МИД накануне заявили, что не располагают информацией о поездке главы государства в индийскую столицу. По данным СМИ, отказ от участия связан с территориальными спорами между Китаем и Индией.

- Пентагон заключил контракт на закупку для Украины усовершенствованных ракет класса "воздух-воздух" средней дальности (AMRAAM) стоимостью $192 млн. Компания Raytheon Missiles and Defense должна поставить снаряды до 29 ноября 2024 года, их количество не уточняется.