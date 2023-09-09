Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:34

Путин по видеосвязи примет участие в открытии новых транспортных артерий Москвы

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В субботу, 9 сентября президент РФ Владимир Путин поздравит москвичей с Днем города, а также вместе с мэром столицы Сергеем Собяниным в режиме видеосвязи примет участие в открытии нескольких новых транспортных артерий Москвы, сообщает пресс-служба Кремля.

Как уточняют в пресс-службе, будет запущено движение по проспекту Багратиона (Северный дублер Кутузовского проспекта), Южному участку Московского скоростного диаметра от шоссе Энтузиастов до 32-го километра МКАД и движение пассажирских поездов по МЦД-4.

"В этот же день в формате видеосвязи глава государства проведет совещание по вопросам социально-экономического развития Смоленской области", - говорится в сообщении.

На обсуждение будут вынесены, в числе других, вопросы развития обрабатывающей промышленности и инфраструктуры региона, а также сохранения объектов культурного наследия, сообщили в пресс-службе.

Владимир Путин Сергей Собянин Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

На выборах в Москве к концу первого дня проголосовали свыше 1,5 млн человек

На выборах в Москве к концу первого дня проголосовали свыше 1,5 млн человек

Путин дал старт движению на участках М-12 от Москвы до Арзамаса и Южного обхода Арзамаса.

Путин дал старт движению на участках М-12 от Москвы до Арзамаса и Южного обхода Арзамаса.

Задержки с СМС для онлайн-голосования на выборах мэра Москвы объяснили кибер-атаками

Городские службы Москвы перешли на усиленный режим в преддверии Дня города

Городские службы Москвы перешли на усиленный режим в преддверии Дня города

Склад на площади 800 кв. м. горит на востоке Москвы

Запущено движение от станции "Селигерской" московского метро до "Физтеха"

Суд продлил еще на два месяца арест режиссера Беркович и драматурга Петрийчук

Вильфанд пообещал москвичам в День города августовскую погоду без осадков

Вильфанд пообещал москвичам в День города августовскую погоду без осадков

Власти сообщили, что сбитый в Подмосковье дрон нес взрывоопасные элементы

Атаки беспилотников на Москву

В результате атаки дрона в Истринском округе Подмосковья поврежден гараж

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });