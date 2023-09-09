Путин по видеосвязи примет участие в открытии новых транспортных артерий Москвы

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В субботу, 9 сентября президент РФ Владимир Путин поздравит москвичей с Днем города, а также вместе с мэром столицы Сергеем Собяниным в режиме видеосвязи примет участие в открытии нескольких новых транспортных артерий Москвы, сообщает пресс-служба Кремля.

Как уточняют в пресс-службе, будет запущено движение по проспекту Багратиона (Северный дублер Кутузовского проспекта), Южному участку Московского скоростного диаметра от шоссе Энтузиастов до 32-го километра МКАД и движение пассажирских поездов по МЦД-4.

"В этот же день в формате видеосвязи глава государства проведет совещание по вопросам социально-экономического развития Смоленской области", - говорится в сообщении.

На обсуждение будут вынесены, в числе других, вопросы развития обрабатывающей промышленности и инфраструктуры региона, а также сохранения объектов культурного наследия, сообщили в пресс-службе.