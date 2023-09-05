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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:19

Власти сообщили, что сбитый в Подмосковье дрон нес взрывоопасные элементы

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Сбитый над территорией городского округа Истра в Подмосковье беспилотник, по предварительным данным, был начинен взрывоопасными элементами, сообщила глава муниципалитета Татьяна Витушева во вторник.

"По предварительным данным, сбитый над территорией городского округа Истра БПЛА был кустарного производства и нес на себе взрывоопасные элементы. Об этом говорит первичный осмотр выявленных обломков сбитого летательного аппарата. В настоящее время обломки собраны и направлены на экспертизу. На текущий момент оперативные службы продолжают работу. Устанавливается мощность взрывоопасных элементов, которые БПЛА на себе нес", - написала Витушева в своем телеграм-канале.

Как сообщалось, беспилотник был уничтожен средствами ПВО в 04:15 в небе над территорией городского округа Истра. В результате падения обломков произошло возгорание хозяйственной постройки в СНТ "Высоковольтник", оно ликвидировано.

Витушева уточнила, что взрывной волной были нанесены незначительные повреждения пяти близлежащим частным домам. Муниципальные службы продолжают обход жителей и обследование домовладений, производится уборка мусора и осколков выбитых стекол.

Истра Подмосковье
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