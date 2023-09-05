Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:19

В результате атаки дрона в Истринском округе Подмосковья поврежден гараж

Пострадавших среди местных жителей нет

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - В результате падения обломков беспилотника в Истринском округе Подмосковья поврежден гараж, пострадавших среди жителей нет, сообщила глава муниципалитета Татьяна Витушева во вторник.

"В результате падения обломков сбитого летательного аппарата произошло возгорание хозяйственной постройки - гаража, площадью 50 кв. м - в СНТ "Высоковольтник". На месте работают оперативные службы, возгорание ликвидировано. Жертв и пострадавших среди жителей и гостей городского округа нет", - написала она в своем телеграм-канале.

Она добавила, что на месте продолжает работу следственно-оперативная группа, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 205 - террористический акт.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что украинский беспилотник самолетного типа уничтожен в Подмосковье.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Истринского района Московской области", - заявили военные.

Хроника 24 июля – 05 сентября 2023 годаАтаки беспилотников на Москву
Минобороны РФ Московская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Собянин запустил производство седана "Москвич 6"

Синоптики сообщили, что в ближайшие часы в столичном регионе ожидается гроза

Аэропорты Москвы работают штатно после утренних ограничений

Аэропорты Москвы работают штатно после утренних ограничений

Летевший на Москву дрон сбит силами ПВО рядом с Люберцами

Собянин рассказал о создании объектов ПВО для защиты Москвы от беспилотников

Собянин рассказал о создании объектов ПВО для защиты Москвы от беспилотников

Аэропорты Москвы возобновили работу после утренних ограничений

Атаки беспилотников на Москву

Собянин сообщил об уничтожении беспилотника в Воскресенском районе Подмосковья

В Московском зоопарке родился детеныш панды

Юная фигуристка Алина Горбачева нашлась целой и невредимой

Число отравившихся шаурмой в столичном кафе увеличилось до 53 человек

Число отравившихся шаурмой в столичном кафе увеличилось до 53 человек
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });