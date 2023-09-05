В результате атаки дрона в Истринском округе Подмосковья поврежден гараж

Пострадавших среди местных жителей нет

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - В результате падения обломков беспилотника в Истринском округе Подмосковья поврежден гараж, пострадавших среди жителей нет, сообщила глава муниципалитета Татьяна Витушева во вторник.

"В результате падения обломков сбитого летательного аппарата произошло возгорание хозяйственной постройки - гаража, площадью 50 кв. м - в СНТ "Высоковольтник". На месте работают оперативные службы, возгорание ликвидировано. Жертв и пострадавших среди жителей и гостей городского округа нет", - написала она в своем телеграм-канале.

Она добавила, что на месте продолжает работу следственно-оперативная группа, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 205 - террористический акт.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что украинский беспилотник самолетного типа уничтожен в Подмосковье.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Истринского района Московской области", - заявили военные.