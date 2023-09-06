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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Суд продлил еще на два месяца арест режиссера Беркович и драматурга Петрийчук

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Хамовнический суд Москвы по ходатайству следствия продлил арест режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук по делу об оправдании терроризма.

"Постановлением суда срок содержания под стражей в отношении Беркович и Петрийчук продлен до 4 ноября 2023 года каждой", - сообщили "Интерфаксу" в суде в среду.

По мнению следствия, основания полагать, что, находясь на свободе, обвиняемые могут помешать расследованию, в настоящее время не отпали.

В свою очередь защита указала суду на необоснованность доводов следствия и попросила отклонить ходатайство, избрав Беркович и Петрийчук более мягкую меру пресечения.

Беркович и Петрийчук вменяется оправдание терроризма.

Претензии к режиссеру и драматургу возникли из-за постановки "Финист Ясный сокол" - спектакля, как указывалось в официальном анонсе, "о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию". Защита поясняла, что в деле идет речь о размещении читки пьесы в YouTube.

Беркович и Петрийчук вину не признают.

"Финист Ясный сокол" - спектакль Беркович, поставленный по сценарию Петрийчук. В 2022 году получил премию "Золотая маска" в номинациях "Лучшая работа драматурга" и "Лучшая работа художника по костюму".

Хамовнический суд Евгения Беркович Светлана Петрийчук Москва
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