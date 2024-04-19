Дело об оправдании терроризма в отношении Беркович и Петрийчук направлено в военный суд

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала в военный суд дело режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук. Они обвиняются по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет").

Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, Петрийчук "подготовила сценарий театральной пьесы "Финист ясный сокол", в котором согласно заключению психолого-лингвистической экспертизы содержатся признаки оправдания и пропаганды террористической деятельности". "Затем, Беркович и Петрийчук совместно осуществили постановку пьесы, которую публично демонстрировали на различных фестивалях, в театральных организациях, а также в сети Интернет", - заявили в прокуратуре.

Беркович и Петрийчук в настоящий момент находятся под арестом, вину они не признают.

Претензии к режиссеру и драматургу возникли из-за постановки "Финист Ясный сокол" - спектакля, как указывалось в официальном анонсе, "о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию". Спектакль Беркович, поставленный по сценарию Петрийчук, в 2022 году получил премию "Золотая маска" в номинациях "Лучшая работа драматурга" и "Лучшая работа художника по костюму".