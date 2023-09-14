В Москве промзону "Огородный проезд" превратят в квартал смешанной застройки

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В Москве на месте бывшей промзоны "Огородный проезд" построят современный квартал смешанной застройки, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

В рамках комплексного развития северной части бывшей промзоны в Марьиной Роще и Бутырском районе будут построены дома для горожан, переезжающих по программе реновации; объекты общественно-делового назначения - физкультурно-оздоровительный комплекс, скалолазный центр, гостиница, база для коммунальных служб и другое.

По словам Собянина, за счет строительства будет создано 2,7 тысячи рабочих мест. Предполагаемый объем инвестиций он оценил примерно в 30 млрд рублей.

В городе уже одобрены и находятся в стадии реализации 43 проекта комплексного развития территорий общей площадью больше 593 га. Планируется создать порядка 109 тысяч рабочих мест.