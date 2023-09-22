Москвичам пообещали "супертеплую" погоду в выходные

Однако из-за отсутствия осадков и жары есть высокий риск природных пожаров, заявили в Гидрометцентре

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Теплая и солнечная погода с температурой до плюс 26 градусов ожидается в столичном регионе в выходные, из-за отсутствия осадков и жары, а также усиления ветра до 15 м/с прогнозируется высокий риск природных пожаров, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Супертеплая, исключительно теплая погода прогнозируется в столичном регионе в субботу и воскресенье. Обусловлена такая погода потоком воздушных масс с севера Арктики (воздух сухой, жаркий), а также малооблачной погодой - солнце будет существенно влиять на повышение температуры", - сказал Вильфанд

Он уточнил, что минимальные ночные температуры в Москве и области будут в диапазоне плюс 11 - плюс 13 градусов, а днем - от плюс 23 до плюс 26 градусов.

"Погода просто спутала климат, она забыла, что существует климат. Завтра день осеннего равноденствия, а температурный фон будет выше, чем климатические характеристики в день летнего солнцестояния - 21-22 июня - когда солнечная энергия максимально высокая. Аномалии температуры на 7-8 градусов выше нормы", - добавил Вильфанд.

При этом он подчеркнул, что такая погода вызывает риски пожарной опасности. Из-за засушливой погоды в Москве и области прогнозируется "четвертый", высокий класс пожарной опасности. Вместе с высокой температурой и усилением ветра до 15 м/с это может привести к возникновению пожаров, поэтому необходимо соблюдать осторожность тем, кто планирует провести выходные за городом на природе.

К вечеру воскресенья погода начнет меняться, во второй половине дня возможен дождь, который по прогнозам, усилится в ночь на понедельник.