На всей европейской территории России будет на 4-6 градусов теплее нормы

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Во второй половине недели на всей европейской территории России синоптики ожидают температуру на несколько градусов выше нормы, в Центральной федеральном округе, в Поволжье и на юге Урала температура будет на 6 градусов выше нормы.

Об этом "Интерфаксу" сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд

Также высокая температура прогнозируется в Красноярском крае, Иркутской области и в Забайкалье.

"Но там погоду определяет антициклон, поэтому большая разница ночной и дневной температуры. Температура может понижаться ночью до отрицательных значений, а днем превышать двадцатиградусные значения", - сказал Вильфанд.

Большая разница между дневными и ночными температурами будет и в Поволжье, где прогнозируется высокое давление. Так, днем там температура будут выше 20 градусов, "а ночью практически на всей территории округа заморозки от 0 до минус 2 градусов". "Это эффект сентябрьского антициклона", - уточнил эксперт.

Аналогичная ситуация прогнозируется в центре Уральского федерального округа - заморозки в Свердловской области до минус 2 и в Челябинской области до минус 1 градуса, а днем температура будет выше плюс 20 градусов.

И единственные регионы, по словам Вильфанда, где очень сильно изменится погода, - это Омская, Новосибирская область и Алтайский край.

"Там еще завтра и послезавтра жара выше плюс 20 градусов, а начиная с выходных дней температура будет понижаться. В воскресенье там температура будет ниже нормы примерно на 2-4 градуса, и уже температура будет близка к плюс 13 - плюс 15 градусам", - сказал Вильфанд.

Ранее он пообещал, что в Москву во второй половине недели вернется июльская погода, а также предупредил о повышенной пожароопасности в столичном регионе.