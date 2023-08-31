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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:19

В большинстве регионов России сентябрь ожидается теплым

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В сентябре температура на европейской территории России, Урале и в Сибири прогнозируется выше нормы, сообщил на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Европейская территория России, Урал и Сибирь прогнозируются с аномалией положительной, значительно положительной. То есть класс выше нормы прогнозируется на огромной территории нашей страны", - сказал он.

Также температура около нормы и чуть выше прогнозируется в южной половине Дальневосточного федерального округа, на Камчатке.

В северной половине Дальневосточного федерального округа и на самом востоке Красноярского края в сентябре температура будет около и ниже нормы, уточнил Вильфанд. Наиболее сильные отклонения температуры от нормы прогнозируются на северо-востоке Якутии.

Говоря об осадках, Вильфанд сообщил, что их избыток прогнозируется на Кольском полуострове, в восточной половине Якутии, в Магаданском крае, на Чукотке, на юге Хабаровского края и Сахалине. Также значительное количество осадков, превышающее нормы, прогнозируется на юге Урала и юге западной Сибири.

Дефицит осадков прогнозируется в Поволжье, на севере Урала, севере Сибирского федерального округа и на западе Дальневосточного федерального округа.

На европейской территории России количество осадков, как уточнил Вильфанд, прогнозируется около нормы.

Гидрометцентр Роман Вильфанд Сибирь
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