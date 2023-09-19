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В Москву до конца недели вернется июльская погода

В Москву до конца недели вернется июльская погода
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В Москве с середины и до конца этой недели ожидается летняя погода, с температурой до плюс 25 градусов и солнцем, такой температурный фон будет соответствовать значениям начала июля, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Нужно предупредить москвичей, если не о приходе лета, то о приходе летней погоды. Действительно, настоящая, красивая, летняя погода, которая связана с переносом теплых воздушных масс по юго-восточной периферии циклона. Начиная с четверга преимущественно солнечная погода. Все это приведет к тому, что будет теплая, летняя погода" - сказал он.

По данным метеорологов, в столичный регион начнет поступать воздух со Средиземного моря, а в конце недели - с севера Африки.

В среду в Москве еще прогнозируется облачная погода с температурой плюс 20 - плюс 22 градуса, по области до плюс 24 градусов. Во второй половине дня возможен небольшой кратковременный дождь, а также усилится ветер до 17 м/с.

"21 и 22 сентября в Москве просто лето наступает. Ночная температура плюс 12 - плюс 14 градусов, а днем в четверг плюс 21 - плюс 23, а в пятницу плюс 22 - плюс 24, а в Новой Москве до плюс 25. Это настоящая летняя погода, которая бывает в начале июля или в середине августа. Очень хорошая, комфортная", - сказал Вильфанд.

Такой температурный фон в четверг и пятницу будет на 6-7 градусов выше нормы.

"В выходные дни тоже очень комфортная погода без осадков, переменная облачность, много солнца. Ночные температуры около плюс 10 градусов, а дневные от плюс 18 до плюс 23, температура на 5 градусов выше нормы. Это тоже летняя погода, но уже конца августа", - сказал эксперт.

Гидрометцентр Роман Вильфанд Москва Средиземное море Африка
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