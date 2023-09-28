В Москве отреставрируют скульптуры на Доме геологов

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В Москве отреставрируют скульптурную композицию "Наука и труд" на Доме геологов на Смоленской набережной, сообщил через пресс-службу заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, победитель открытого конкурса проведет работы по сохранению объекта культурного наследия в течение 425 дней после подписания контракта. Речь идет о реставрации четырех скульптур и других элементов композиции на крыше жилого дома Министерства геологии СССР.

Дом геологов был построен в 1950-е годы в стиле сталинский ампир по проекту архитектора Андрея Ростковского, а в 2019 году признан объектом культурного наследия регионального значения.

Скульптурная композиция "Наука и труд" работы Юрия Орехова расположена на крыше с северо-западной стороны здания. В центре композиции декоративная стенка - аттик, с изображением серпа и молота в картуше (декоративном щите) из "рогов изобилия" с цветами, фруктами и колосьями, цветочных гирлянд и лавровых ветвей, увенчанном пятиконечной звездой. По бокам от аттика - четыре скульптуры мужчин и женщин, по две с каждой стороны.

Согласно техническому заданию, подрядчик временно демонтирует скульптуры и картуш, в реставрационных мастерских будут отлиты черновые модели, проведена их докомпоновка. После этого скульптуры будут восстановлены в облегченном материале - полимербетоне - и возвращены на крышу здания на подготовленный металлокаркас. Все работы пройдут под контролем специалистов Мосгорнаследия на основании согласованного проекта и выданного разрешения.