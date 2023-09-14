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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:25

На севере Москвы начался капремонт Лихачевского моста

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В Северном административном округе Москвы начался капитальный ремонт Лихаческого моста через Лихоборку, сообщил журналистам заммэра города Петр Бирюков.

Работы должны завершиться в четвертом квартале 2023 года.

По словам заммэра, на время ремонта движение по мосту полностью закрывать не будут, "планируется поэтапное перекрытие полос".

В ходе ремонта на мосту восстановят балки и опоры пролетного строения, будет заменено мостовое полотно, обновятся барьерное и парильное ограждения. Кроме того, строители уложат новое прочное асфальтобетонное покрытие и нанесут дорожную разметку.

Петр Бирюков Лихоборка Москва Лихачевский мост
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