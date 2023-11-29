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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

В Москве построят еще четырнадцать мостов

В Москве построят еще четырнадцать мостов
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - В Москве в ближайшие несколько лет построят еще семь автомобильных и семь пешеходных мостов, сообщил в Telegram мэр города Сергей Собянин.

МоскваВ Москве планируют открыть три моста в 2023 годуЧитать подробнее

Он напомнил, что в 2023 году было открыто движение по трем автомобильным мостам, в том числе по мосту через затон Новинки на территории бывшего завода имени Лихачева. Этот мост связал Симоновскую набережную с Южнопортовым районом.

Кроме того, в 2023 году провели текущий ремонт на девяти мостах, капитальный - на двух, заменили деформированные швы на 34. Среди недавно отремонтированных - мост через Серебряно-Виноградный пруд на территории музея-усадьбы Измайлово ("Бауманский-1"). Кроме того, завершается капремонт Лихачeвского моста через реку Лихоборку в Головинском районе, добавил мэр.

"Сейчас реставрируем мост имени 1905 года. Часть работ уже завершена. Ещё предстоит заменить ограждения и привести в порядок исторические архитектурные элементы", - сообщил Собянин.

Мэр напомнил, что с 2012 года капитально отремонтированы 10 пешеходных и автомобильных мостов, которые соединяют берега Москвы-реки, в том числе Большой Москворецкий и Большой Каменный мосты.

Кроме того, за 12 лет в городе построен 31 автомобильный мост.

Большой Каменный мост Москва Измайлово Сергей Собянин Большой Москворецкий мост Москва-река
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