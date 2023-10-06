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Вильфанд посоветовал столичным автомобилистам пока не менять резину на зимнюю

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Столичным водителям пока не стоит менять летнюю резину на зимнюю, так как в Москве еще прогнозируется потепление, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Отвечая на вопрос о том, стоит ли столичным автомобилистам сменить летнюю резину на зимнюю из-за предстоящего понижения температуры и гололедицы утром в субботу и воскресенье, Вильфанд сообщил, что пока от смены резины можно отказаться, так как после заметного похолодания в выходные должна прийти более теплая погода.

Он уточнил, что "устойчивый переход через ноль градусов по климату, он все-таки осуществляется в конце первой декады ноября, а до этого бывают еще и теплые такие дни".

"Обычно, по климату, до 25 октября менять резину не целесообразно, потому что дневные температуры высокие. Гололедица будет два дня, но она уйдет", - сказал Вильфанд.

По прогнозам, в Москве и Московской области в выходные прогнозируется резкое понижение температуры, дождь, мокрый снег и ветер до 21 м/с. Утром в субботу и воскресенье будет гололедица.

Роман Вильфанд Гидрометцентр Москва
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