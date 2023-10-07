Заметное улучшение погоды придет в Москву к концу следующей недели

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Холодная погода с температурой, соответствующей нормам ноября, сохранится в Москве до второй половины следующей недели, в четверг и пятницу в столичном регионе заметно потеплеет, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Циклон, который привел к ненастью в выходные, уходит на северо-восток и начинается просто период холодной погоды. Небольшие осадки будут 9, 10 и 11 октября. Ночные температуры в диапазоне от минус 3 до плюс 2 градусов в Подмосковье. В Москве от нуля до плюс 2. Дневные температуры тоже не высокие - от плюс 3 до плюс 8 градусов", - сказал Вильфанд.

В понедельник еще сохранится сильный ветер, порывы будут до 16 м/с, но в последующем ветер будет уже 5-10 м/с.

"Температура будет ниже нормы на 4-5 градусов. Погода опережает свое развитие примерно на 3 недели и соответствует началу ноября", - отметил руководитель Гидрометцентра.

"Во второй половине недели, в четверг и, особенно, в пятницу, Москва тоже будет в области циклонической деятельности, но в отличие от уходящего циклона, который привел к такой холодной погоде, с запада идет другой циклон, который приведет к тому, что на эти два дня днем температура будет повышаться до плюс 10-12 градусов, а в пятницу 10-15 градусов", - сказал Вильфанд.

Температура ночью в четверг будет еще низкой - от нуля до плюс 2 градусов, но в ночь на пятницу в столичном регионе уже будет плюс 6 - плюс 11 градусов. Из-за сохраняющегося низкого давления будет облачно с прояснениями, временами дождь.

Далее, как отметил Вильфанд, ночные температуры из-за большего приближения циклона, начнут постепенно понижаться до минус 1 - плюс 4 градусов. Днем столбики термометров будут показывать около плюс 10 градусов. Такая температура будет соответствовать норме октября.