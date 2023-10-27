Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:27

Дептранс Москвы предупредил о возможных задержках наземного транспорта из-за снега

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В Москве возможны задержки в движении наземного транспорта и изменения его маршрутов из-за непогоды, предупредил городской Департамент транспорта.

Чиновники призвали пассажиров быть внимательными и слушать объявления водителей.

"Дорожная ситуация в городе стабильная, несмотря на снегопад и гололедицу. Все городские службы работают в особом режиме. Городской транспорт работает штатно и без существенных задержек", - говорится в другом сообщении Дептранса.

Для поездок по городу департамент рекомендовал выбирать метро, МЦД и МЦК.

Мэр столицы Сергей Собянин, ссылаясь на прогнозы, предупредил, что непогода сохранится и в выходные.

"Ожидается снег, переходящий в дождь. Из-за колебания температуры возможны гололедица, налипание мокрого снега на деревьях и проводах", - сообщил он в Telegram и призвал "автомобилистов быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и, по возможности, воздержаться от поездок на личном транспорте".

Дептранс МЦД МЦК Сергей Собянин Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии физика Губанова за госизмену

Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии физика Губанова за госизмену

За прошедшую ночь в столице выпало до 6 см снега

За прошедшую ночь в столице выпало до 6 см снега

Вильфанд спрогнозировал температуру до плюс 12 градусов в Москве в начале ноября

В Москве в пятницу может выпасть до 10 см снега

В Москве в пятницу может выпасть до 10 см снега

Киевский вокзал открыт для пассажиров после проверки

Часть здания Киевского вокзала вновь доступна для пассажиров

Киевский вокзал в Москве временно закрыли из-за оперативных мероприятий

В Москве в ближайшие часы ожидается гололед

В Москве в ближайшие часы ожидается гололед

В Москве на выходные образуется снежный покров

В Москве на выходные образуется снежный покров

Туман в Москве сохранится до середины рабочего дня

Туман в Москве сохранится до середины рабочего дня
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });