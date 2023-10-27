Дептранс Москвы предупредил о возможных задержках наземного транспорта из-за снега

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В Москве возможны задержки в движении наземного транспорта и изменения его маршрутов из-за непогоды, предупредил городской Департамент транспорта.

Чиновники призвали пассажиров быть внимательными и слушать объявления водителей.

"Дорожная ситуация в городе стабильная, несмотря на снегопад и гололедицу. Все городские службы работают в особом режиме. Городской транспорт работает штатно и без существенных задержек", - говорится в другом сообщении Дептранса.

Для поездок по городу департамент рекомендовал выбирать метро, МЦД и МЦК.

Мэр столицы Сергей Собянин, ссылаясь на прогнозы, предупредил, что непогода сохранится и в выходные.

"Ожидается снег, переходящий в дождь. Из-за колебания температуры возможны гололедица, налипание мокрого снега на деревьях и проводах", - сообщил он в Telegram и призвал "автомобилистов быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и, по возможности, воздержаться от поездок на личном транспорте".