Сентябрьская погода прогнозируется в Москве в ближайшие дни

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Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Резкое изменение погоды начнется в Москве в ближайшие часы, к полуночи температура поднимется до плюс 8 градусов, а к среде потеплеет до плюс 13, теплая погода сохранится в столичном регионе как минимум до конца недели, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В ближайшие часы уже погода будет резко меняться (...) температура будет расти, и, по оценкам, вырастет до плюс 6 - плюс 8 градусов к полуночи. Такой она будет в течение ночи. Во вторник опять будет повышение температуры до плюс 7 - плюс 9 градусов в Москве, а по области - до плюс 11 градусов", - сказал Вильфанд.

Такой температурный фон будет выше нормы на 5 градусов. Также к вечеру в Москве прекратятся осадки. Во вторник погода будет облачная, но без осадков.

В ночь на среду в Москве прогнозируется "супервысокая" температура. "Уже ночные температуры плюс 6 - плюс 8 градусов, даже до плюс 10 градусов, а днем плюс 11 - плюс 13. Преимущественно без осадков, местами небольшой дождь", - добавил он.

Такое повышение температуры в Москве будет связано с тем, что в столицу будет поступать теплый воздух с севера Африки. "Температура в среду будет соответствовать температурному режиму конца сентября. Это крайне редко бывает, потому что октябрь динамичный месяц, когда по климату резко падает температура. И возврат 1 ноября в сентябрьскую погоду крайне редко бывает", - отметил Вильфанд.

В четверг в Москве температура будет около плюс 7 - плюс 9 градусов, но днем местами прогнозируется небольшой дождь. В пятницу из-за повышения давления ночные температуры опустятся и составят от минус 1 до плюс 2 градусов, а днем - от плюс 3 до плюс 8 градусов.

"В субботу ночные температуры около ноля, а днем плюс 4 - плюс 9 и переменная облачность без осадков. Температура выше нормы на 2-3 градуса. А дальше опять изменение циркуляции, воздушные массы будут поступать с юга и юго-востока - из Малой Азии. И опять повышение температуры до плюс 8 - плюс 13 градусов. 5 и 6 октября вероятен дождь", - добавил Вильфанд.

Однако, как отметил Вильфанд, по предварительным расчетам "все-таки в начале второй декады ноября температурный фон придет в норму, среднесуточная температура будет близка к нулевой отметке".