Сервис аренды электросамокатов вновь заработал в Москве

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Сервисы аренды самокатов возобновили работу в Москве из-за плюсовой температуры, прокат проработает до середины ноября, сообщили во вторник в департаменте транспорта столицы.

"В Москву вернулась стабильная плюсовая температура, поэтому с сегодняшнего дня сервисы аренды самокатов возобновили работу", - сообщили в департаменте.

Там отметили, что в этом сезоне было совершено 62 млн поездок на электросамокатах, что почти в 2,5 раза больше, чем за 2022 год.

"Сервис аренды проработает до середины ноября. Если позволит погода, то мы продлим его работу", - добавили в департаменте.

Работа сервисов аренды электросамокатов была приостановлена в Москве 27 октября из-за ухудшения погоды: снега и минусовой температуры.